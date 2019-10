Camarote na Arena Corinthians lança campanha para o Dia das Crianças 

O Camarote FielZone, localizado na Arena Corinthians, lançou nesta quinta-feira uma campanha para o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. A ação pede a doação de brinquedos durante a partida entre o clube alvinegro e o Athletico-PR, que acontece na próxima quinta-feira.

O objetivo é arrecadar 300 brinquedos em bom estado. Se a meta for alcançada, o camarote será palco de uma festa com duração de uma hora após o fim do jogo. De acordo com as informações da organização do evento, não há limite de doação por pessoa.

Todos os brinquedos arrecadados na entrada no Camarote FielZone serão destinados para a TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer). A instituição está localizada em Itaquera, bairro da Arena Corinthians.

Quem adquirir os ingressos para o camarote FielZone poderá aproveitar a partida entre Corinthians e Athletico-PR com um open bar com ou sem álcool, hambúrgueres e espetinhos, além de um show ao vivo.

Em campo, as equipes se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, o Corinthians encara o Grêmio fora de casa e o Athletico-PR enfrenta o Bahia.