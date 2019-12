Camisa do Pelé é vendida por mais de R$ 130 mil em leilão na Itália

Uma camisa usada por Pelé em sua última partida com a seleção brasileira foi vendida por 30 mil euros, cerca de R$ 137,6 mil, em um prestigiado leilão de objetos esportivos, realizado na quinta-feira em Turim, na Itália.

A camisa número 10 foi usada por Pelé durante um amistoso Brasil-Iugoslávia, organizado em julho de 1971, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Aquele foi o último jogo do brasileiro com a amarelinha da seleção.

O manto foi o destaque de um leilão realizado em Turim pela casa Bolaffi. Entre outros destaques do leilão, a venda por 25 mil euros, cerca de R$ 114,7 mil de uma camisa amarela usada por Fausto Coppi no Tour de France 1952, o segundo e último ganho pelo "campionissimo".

Uma rara camisa azul da Juventus, usada por Luciano Spinosi na final da Copa das Cidades de 1971 (Copa da UEFA, agora Liga Europa), recebeu 9,4 mil euros (R$ 43 mil), pouco mais que a número 10 de Diego Maradona no Napoli durante a temporada 1989-90 (7,5 mil euros (R$ 34,4 mil).

Entre as curiosidades, também estava um taco usado por Michael Jordan durante sua breve experiência no beisebol.