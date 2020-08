Camisa E? Zagueiro do Paraná chama atenção por número invertido

Até onde sabemos, as camisas dos jogadores em uma partida de futebol devem estar identificadas apenas por números. Mas será que letras também valem? Neste sábado, Thales, zagueiro do Paraná, chamou a atenção por jogar com uma letra E nas costas durante a partida com o Vitória pela série B do Brasileirão.

A letra, é claro, era um número 3 escrito invertido. Ainda assim, a situação gerou diversas piadas, como uma internauta que afirmou que o camisa dez do time acabaria virando um 'oi'.

quem curtiu o camisa E do Paraná? pic.twitter.com/gObmRAJDqk — NE⸸O (@nietzschemeama) August 29, 2020

Joga bem esse camisa E do Paraná? pic.twitter.com/b5HZmQ8SA3 — Irônicos da Baixada #FiqueEm (@ironicosbaixada) August 29, 2020

Ta lançada minha promessa: Se o Paraná conquistar o acesso pra Série A, eu compro uma camisa e mando personalizar com o número E pic.twitter.com/ZOaBT5pig0 — Gabrielle (@gbizinelli) August 30, 2020

Estou me perguntando até agora por que o Thales trocou de camisa pro 2° tempo. No 1° tempo tava certo. Não é possível ninguém ter visto isso. https://t.co/vgmK0cJHyY pic.twitter.com/7XLsYUEx04 — Torcedor Paranista (@TorcedorParana) August 30, 2020

Pessoal, esse é meu time: pic.twitter.com/jTULg2T3Z4 — Corneta Gralha (@CornetaGralha) August 30, 2020

e a camisa do Thales que ta com o número pro lado errado KKKKKKKKKK — renan (@renan_gassner) August 29, 2020

Só no meu Paraná! O camisa 3 está com a camisa "E" Se fosse o camisa 10 seria camisa "oi"#VITXPRCNOSPORTV — Ryanna (@ryannabrito) August 29, 2020

Olha camisa do zagueiro Thales, do Paraná. O número 3 está ao contrário. O que rolou aí, @ParanaClube? HAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAH pic.twitter.com/r1nZ52VYVb — HTE Sports (@HTE__Sports) August 29, 2020

O cara do Paraná com o número 3 ao contrário na camisa é o augeh da série b — Maria Fernanda (@_mfcaldas) August 29, 2020

Em campo, o Paraná chegou a finalizar 18 vezes, mas o goleiro adversário Ronaldo teve boa atuação e impediu os gols. O Vitória venceu por 1 a 0, tento anotado por Léo Ceará em cobrança de pênalti, e derrubou a invencibilidade paranista na série B.

O Paraná é atualmente o terceiro colocado na tabela da série B com 11 pontos, dois a menos que o líder, o Cuiabá. Já o Vitória chegou a 10 pontos e ocupa a sexta colocação.