Camisas do Fla, Palmeiras e Corinthians são as mais pesquisadas no 1º trimestre

Uma pesquisa realizada pela OLX mostra que as camisas do Flamengo foram as mais procuradas de sua plataforma digital de compras e vendas no primeiro semestre de 2020. O clube rubro-negro possui uma das maiores torcidas do Brasil e sua vitoriosa campanha, em 2019, ajudou a equipe carioca a se popularizar ainda mais.

De acordo com o ranking, 27% das buscas por camisas e camisetas, nas categorias “Esportes”, “Lazer”, “Moda” e “Beleza”, são do Flamengo. Completam o pódio Palmeiras, com 9% das buscas, e Corinthians, na cola do rival, com 8%.

Vale notar que a rivalidade entre as duas equipes paulistas, que protagonizarão o dérbi de reinício do Paulistão, nesta quarta-feira, também está presente no aplicativo.

O Vasco, que também possui um número considerável de torcedores espalhados pelo Brasil, está na quarta colocação, com 7% das buscas. Já São Paulo, Grêmio e Cruzeiro, que estão empatados na quinta colocação, com 6%.

Sport e Fluminense também estão empatados, com 5% das buscas, em oitavo e nono lugar. O último colocado do ranking, por sua vez, é outro carioca, o Botafogo, com 3% das pesquisas.

Veja o ranking dos dez times com mais buscas na OLX:

1) Flamengo (27%)

2) Palmeiras (9%)

3) Corinthians (8%)

4) Vasco (7%)

5) São Paulo (6%)

6) Grêmio (6%)

7) Cruzeiro (6%)

8) Sport (5%)

9) Fluminense (5%)

10) Botafogo (3%)