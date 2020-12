Camisas do Sport em homenagem a torcedor premiado pela Fifa esgotam

Durou apenas uma semana a venda das camisas do Sport em homenagem a Marivaldo Francisco da Silva, torcedor do clube que ganhou o prêmio Fifa Fan Award recentemente. O sucesso foi tanto que as peças já se esgotaram, segundo o time pernambucano. O dinheiro das vendas será revertido para Marivaldo.

As camisas - que estavam no valor de R$ 300 - foram utilizadas pelo elenco no empate com o Grêmio, no dia 19 de dezembro. De acordo com o clube, 20 foram vendidas - totalizando R$ 6 mil - e uma ficou com o próprio Marivaldo. Na ocasião da ação, o torcedort também ganhou o plano de sócio Ouro (mais alto que existe no time).

Marivaldo se tornou famoso por sua dedicação ao clube. Morador da cidade de Pombos, o torcedor anda 60 quilômetros, durante 12 horas e atravessando três cidades, para poder assistir aos jogos na Ilha do Retiro. O torcedor perdeu o mercadinho do qual tirava o sustento e não tem condições de arcar com os custos do transporte.

A história de Marivaldo foi narrada em reportagens e chegou ao conhecimento da Fifa, que o indicou na categoria para torcedores de sua premiação anual. E o brasileiro levou o troféu na edição de 2020.