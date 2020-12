Camp de futebol para crianças de Caio Ribeiro é adiado para 2º semestre de 2021

O Caioba Soccer Camp, evento de futebol para crianças organizado pelo ex-jogador e comentarista da Globo Caio Ribeiro, que aconteceria entre os dias 09 e 16 de janeiro na Ilha de Comandatuba, na Bahia, teve suas datas alteradas para o segundo semestre de 2021. 150 crianças estavam inscritas para participar.

Inicialmente, o evento estava marcado para o mês de julho de 2020, mas a organização adiou para janeiro de 2021 apostando em uma melhora da pandemia de coronavírus. Contudo, com a subida de casos na segunda onda no Brasil, outra vez o Caioba Soccer Camp foi adiado.

"A saúde das pessoas é inegociável! Que venha 2021 com muita saúde para todos. Já já estaremos juntos novamente. Com muitas saudades mas com a certeza de que tomamos a decisão certa", disse Caio Ribeiro sobre o adiamento.

Segundo o site do Caioba Soccer Camp, a intenção do evento é promover uma experiência para crianças entre 5 e 13 anos com o esporte ao lado da família, tendo a chance de conhecer grandes ídolos do futebol, da TV e do youtube.