Campeão do mundo culpa Cristiano Ronaldo por derrota da Juventus em final

Cristiano Ronaldo foi responsabilizado pela derrota da Juventus para o Napoli, na final da Copa da Itália, na última quarta-feira, 17. Quem jogou a responsabilidade nas costas do português foi o campeão da Copa do Mundo de 2006 sob os mantos da Azzurra Luca Toni.

"Esta derrota também leva a assinatura de Cristiano Ronaldo. Eu creio que toda a Juventus estava em dificuldade, mas até Cristiano parecia um jogador normal, em uma partida bastante lenta", disse o ex-jogador, convidado pelo canal RAI, para comentar a final da competição.

O ex-atacante notou que Cristiano não estava bem fisicamente e isso teria sido crucial para seu desempenho abaixo da média. Em contrapartida, Toni elogiou o goleiro Buffon e o brasileiro Diego Costa.

"Buffon foi o melhor da Juventus. Depois, o que mais gostei foi Douglas Costa, mas (o técnico Maurizio Sarri) só o deixa jogar 60 minutos. Ele e Cuadrado são os únicos que conseguem driblar, porque, no momento, Ronaldo está cansado e não consegue driblar um adversário", finalizou.

Essa foi a primeira vez que o craque português perdeu duas finais seguidas em sua carreira. A Juventus também saiu de campo com o gosto amargo da derrota na Supercopa da Itália, após perder para a Lazio, por 3 a 1, no início do ano. No Campeonato Italiano, a Velha Senhora lidera a competição com 63 pontos, um a mais que a Lazio.