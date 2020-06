Espanhol retornará com arquibancada digital, robôs e sons do videogame 

A retomada do Campeonato Espanhol contará com uma “arquibancada digital”. Imagens de torcedores serão projetadas nos assentos das arenas e as tradicionais canções da torcida serão emitidas em caixas de som.

"São sons obtidos em parceria com a EA Sports Fifa, do jogo de videogame. É um projeto chamado Sounds of the Stands, os sons dos estádios que a empresa pega dos próprios clubes da La Liga durante os campeonatos e coloca em uma biblioteca. Nós vamos escolher esses áudios no acerto e adaptar às situações dos jogos... Quando tiver um escanteio ou um gol, por exemplo", explicou Albert Castelló, representante da La Liga no Brasil, em entrevista ao UOL.

Contudo, a tecnologia não se limitará às arquibancadas. Os túneis, que ligam o campo ao vestiário contarão com cinegrafistas robôs, para diminuir o número de pessoas no recinto e, assim, respeitar um maior distanciamento social.

"Os aparelhos que ficam no banco de reservas, por exemplo, não estarão mais por lá para criar um afastamento maior entre profissional técnico da comissão e atletas que estarão nesse local", disse Albert. O Campeonato Espanhol será reiniciado nesta quinta-feira (11). O confronto que marcará o pontapé da retomada do futebol na Espanha será dado entre Sevilla e Real Betis, às 17 horas (de Brasília).

A competição estava paralisada desde março e seguirá uma série de protocolos rígidos, para que não haja um novo contágio da covid-19 entre os jogadores. Todas as rodadas remanescentes serão disputadas em 40 dias de jogos.