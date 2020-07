Candidato à presidência do Barça critica clube: 'Parecemos o Milan'

O candidato à presidência do Barcelona Victor Font disse nesta sexta-feira que o clube corre o risco de entrar para a lista dos gigantes europeus que não brigam por títulos. Isso porque, segundo ele, o futebol está cada vez mais profissional e longe das mãos de quem tem amor pela equipe.

"Nós corremos o risco de nos transformarmos em um Manchester United ou em um Milan. As competições, principalmente na última década, ficaram cada vez mais e mais profissionais. Você vê na Premier League com os clubes bem geridos e outros que estão recebendo investimento estrangeiro, uma vez que chegaram ao limite do estado atual financeiro", disse o candidato, à BBC Radio.

Font ainda revelou que Lionel Messi está chateado. Após a vitória contra o Osasuna por 2 a 1, em partida válida pelo Campeonato Espanhol, o argentino disse que sua equipe teve uma atuação “fraca” nas últimas partidas do torneio e que "precisa mudar ou será eliminada pelo Napoli nas oitavas de final da Liga dos Campeões".

"Messi está triste e em dúvida sobre o que fazer no futuro. Ele provavelmente está frustrado ano após ano porque ele não consegue ganhar, especialmente a Liga dos Campeões. É onde o foco precisa estar", concluiu Font. Após a conquista do Campeonato Espanhol pelo Real Madrid, o Barcelona ficou mais distante da marca do rival. Agora, oito títulos separam a equipe catalã do clube merengue.