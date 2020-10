Torcida do São Paulo cria canto contra Arboleda e comete erro geográfico

A torcida organizada Independente, do São Paulo, fez um protesto neste sábado contra a má fase do time tricolor, após a eliminação na fase de grupos da Libertadores. Um dos alvos foi o zagueiro Robert Arboleda, com um canto que chamou a atenção por um erro geográfico.

"Ô Arboleda, toma vergonha, sai do São Paulo e vai jogar lá na Colômbia", gritaram os torcedores do São Paulo. No entanto, Arboleda é do Equador e nunca jogou no futebol colombiano. A situação, é claro, virou piada e teve até sugestões de como fazer um canto com a pátria certa do jogador.

"O Arboleda faz um favor, pega suas coisas e vai jogar no Equador".. — Lukasˢᶜᶜᴾ (@LukynhasRavhyer) October 3, 2020

Atualizando a lista de grandes protestos são-paulinos: - Boi do Piauí - bagaço da laranja - Diego Souza volta pra Bahia - Futmesa na entrada do CT - Arboleda volta pra Colômbia — Corneta Tricolor (@tri_corneta) October 3, 2020

Dos mesmos criadores de: Boi, boi, boi Boi do Piauí ​Agora eu quero ver Pra sair do Morumbi Vem ai: Ô Arboleda, toma vergonha, sai do São Paulo e vai jogar lá na Colômbia!” — Diário SPFC 19/45 (@diario_spfc) October 3, 2020

UÉE Será que a torcida do São Paulo tá perdida? Confundindo até a nacionalidade do Arboleda... pic.twitter.com/hFgTH2r5F3 — De Sola (@desolaoficial) October 3, 2020

Oh Arboleda, tu sai daqui. Pq o sao paulo não é igual ao Haiti. / Oh Arboleda tu faz estrago. Aqui nao é Trindad e Tobago / oh arboleda, tu nao me engana. Ve se vai pra republica dominicana / oh arboleda, muita balaca. Vai embora, vai jogar lá na Jamaica / — Thiago Suman (@thiago_suman) October 3, 2020

Parte da Torcida do SPFC ainda não aceitou a dissolução da Grã-Colômbia https://t.co/s2A5emPiir — Matias Pinto (@YoMatiasPinto) October 3, 2020

achei que a torcida do sp tinha aprendido a fazer protesto, todo ano é a mesma coisa — pedro¹⁸⁹⁵ (@flamilicia) October 3, 2020

Se tivesse campeonato de cânticos nem isso o São Paulo ganharia — ⁿᵉⁿᵉᶜᵃ ᵛᵃᵖᵒ ᵛᵃᵖᵒ (@nathanoIiveira) October 3, 2020

É pra rimar (pior que nem assim rimou mto) Poderia ser: "Ô Arboleda, seu impostor! Toma seu rumo e vai jogar lá no Equador!" — RG (@rgavr) October 3, 2020

“Ô Arboleda, toma vergonha, sai do São Paulo e vai curtir Fernando de Noronha" — Renato Thibes (@renatothibes) October 3, 2020

Arboleda tem sido reserva nas últimas partidas do São Paulo. No jogo contra o River Plate, que sacramentou a eliminação do time tricolor da Libertadores, os titulares no setor foram Diego Costa e Leo. No entanto, o zagueiro teve a relação com a torcida abalada desde que apareceu em uma foto usando a camisa do Palmeiras em janeiro, ao perder uma aposta nas férias.

Pode até falar que Arboleda é colombiano e são-paulino. Mas todos sabemos que no fim ele é equatoriano e palmeirense. — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) October 3, 2020

Além de Arboleda, Daniel Alves também foi alvo no protesto (os torcedores criticaram o vídeo em que aparece tocando tantã enquanto se recuperava de lesão no braço), assim como Reinaldo, Tchê Tchê, Tiago Volpi, o presidente Leco e os dirigentes Lugano, Raí e Alexandre Pássaro.