Cantora inglesa surpreende fãs ao postar foto com camisa do Corinthians

A cantora britânica Cher Lloyd, famosa pelo single "Want U Back", publicou uma foto em sua conta oficial do Instagram, que possui mais de 2 milhões de seguidores, vestindo a camisa do Corinthians, no último domingo (05). A publicação surpreendeu seus fãs brasileiros e agitou as redes sociais. Apesar do uso do manto alvinegro, Cher não fez menção ao clube paulista.

“Espero que vocês estejam ‘ok’ e encontrando razões para sorrir”, escreveu a britânica, na legenda da foto. Na ocasião, a cantora veste o segundo uniforme utilizado pelo Corinthians em 2013, preto, com listras brancas. Naquele ano, o Timão foi campeão do Campeonato Paulista pela 27ª vez e campeão da Recopa Sul-Americana, diante do São Paulo.

A imagem, como esperado, viralizou. Diversos seguidores de Cher reagiram à publicação e o Corinthians deu boas-vindas à mais nova adepta. “Seja bem-vinda ao bando de loucos”, comentou o clube.

Não é a primeira vez que um astro da música internacional surpreende os torcedores do Corinthians. Em 2019, o rapper norte-americano Drake, também postou uma foto vestindo o manto alvinegro que faz referência à invasão da torcida do ao Maracanã, em 1976.