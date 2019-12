Capa da France Football, Neymar declara: 'Nunca jogo para ser o número um'

Capa da France Football, Neymar relevou à revista francesa que "nunca joga para ser o número um". O astro do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira também comentou sobre o seu futuro na França.

"Nunca jogo para ser o número um. Apenas jogo porque amo futebol. Só me sinto feliz quando jogo. E toda vez que estou em campo, dou 100%", disse Neymar.

-Les blessures ? «Elles me tuent» -«Je ne joue jamais pour être le numéro un» -«Pourquoi vouloir partir d'ici?»#Neymar est en interview exclusive dans FF ! À découvrir sans hésiter. ?? Lundi 18h en édition numérique ici : https://t.co/7tA7ZGpwSR ?? Dès mardi dans les kiosques — France Football (@francefootball) December 16, 2019

Questionado sobre o motivo de querer deixar o PSG, o brasileiro apenas mencionou o que deseja alcançar junto ao time até o término do seu contrato. "Ainda tenho dois anos de contrato, a equipe continua a progredir. Temos que manter o foco nesta temporada para fazer as coisas bem e ganhar o maior número possível de títulos. Nesta temporada, o objetivo é a Liga dos Campeões. E minha prioridade é o PSG, com o máximo envolvimento a cada semana. O objetivo é sempre vencer o próximo jogo. Em cada reunião, temos que pressionar pelo clube. É assim que eu vejo".

Neymar também falou sobre liderança e destacou que cada pessoa pode exercer o seu tipo de comando. "O que é exemplaridade? Você acha que perfeição existe? Só Deus que é perfeito. Cada um tem suas pequenas falhas. Um líder é alguém que deve ajudar a equipe a vencer, para liderá-la à vitória. Pode ser o capitão ou o apontador. Todo mundo tem seu próprio jeito de ser um líder e tem suas virtudes", disse.