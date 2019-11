Capello comenta reação de CR7 ao ser substituído em jogo contra o Milan

A Juventus venceu o Milan por 1 a 0 neste domingo pelo Campeonato Italiano, em Turim. Apesar do resultado positivo, Cristiano Ronaldo parece não ter gostado de sua substituição aos 10 minutos do segundo tempo. O português saiu para a entrada de Paulo Dybala, autor do gol da vitória da Juve, e passou direto para o vestiário. Ainda, deixou o estádio antes do final da partida.

O ex-técnico Fabio Capello repercutiu a atitude do atacante dizendo que ele deveria ter respeitado seus companheiros de time e não ter ficado irritado com o técnico Maurizio Sarri. "Eu não gostei disso, não foi legal. Ele deve ser campeão mesmo quando sai", disse o ex-treinador de times como o Milan e Real Madrid para a Sky Sports Itália.

Looooool no way Cristiano Ronaldo subbed off and booed by Juve fans? Dont kill me pic.twitter.com/ifdt1xcGAG — Ahmed ∞ (@MessiCuIe) November 10, 2019