Capitão do Liverpool dá réplica de taça do Inglês para ex-colega de time

Jordan Henderson, capitão do Liverpool, deu uma mostra de classe nos últimos dias, ao homenagear Dejan Lovren, zagueiro croata que deixou a equipe após a última temporada. O meia deu uma réplica da taça do Campeonato Inglês ao ex-colega, junto com uma carta emotiva.

Lovren postou imagens do presente e da carta em suas redes sociais e agradeceu. "Que presente lindo. Estou sem palavras, capitão. Novamente, obrigado", escreveu, junto com as imagens.

Dejan Lovren has shared an amazing letter Jordan Henderson sent to him along with a gift on Instagram. pic.twitter.com/CA7dE2vTmd — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) September 9, 2020

"É impossível pensar no Liverpool sem você estar conosco e, para ser sincero, ainda não caiu a ficha de que você não voltará. Você foi uma figura tão importante no nosso time e uma das maiores influências para a nos ajudar a chegar onde estamos agora; vencedores e campeões. Espero que você saiba que nesse jogo você é corretamente considerado como um dos melhores do mundo no que faz. Para nós e para a Croácia, você instalou uma mentalidade no vestiário de sempre continuar lutando", escreveu Henderson, destacando o papel de Lovren, que foi reserva na maior parte das duas últimas temporadas.

"Já sinto saudades suas, apesar de ficar esperando que você aparecer em Melwood e estar no meio da nossa resenha e das discussões. Espero que você saiba o quanto todos apreciamos tudo que você fez pelo clube e por nós como equipe, não consigo agradecer o suficiente e estou sempre disponível se você ou sua incrível família precisar de algo. Boa sorte no futuro, mas saiba que você sempre terá seus irmãos em Liverpool se precisar de nós", finalizou o capitão do Liverpool.

Nas redes sociais, Lovren demonstrava ser amigo de boa parte do elenco do Liverpool, e em especial do atacante Mohamed Salah. No entanto, como vinha sendo reserva, o clube decidiu negociá-lo com o Zenit, da Rússia.