Carrinho de controle remoto leva bola para início de clássico entre River e Boca

A bola do Superclássico entre Boca Juniors e River Plate disputado na noite deste sábado chegou ao centro do gramado de La Bombonera para o início da partida de uma forma pouco comum: carregada por um carrinho de controle remoto.

A ação ocorreu por conta do marketing da Cabify, aplicativo de caronas pagas que patrocina ambas as equipes. A empresa assinou contrato com ambos os clubes em novembro de 2020, já prometendo ações como essa.

Em campo, igualdade. O atacante Ábila aproveitou o espaço da defesa adversário e marcou o primeiro gol da partida para o Boca aos nove minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Girotti e Borré, ambos de cabeça, viraram o placar para o time alvirrubro. Pouco tempo depois, Tévez deixou Villa na cara do gol e o empate aconteceu.

Com o empate, a situação ficou bastante indefinida para a próxima fase da Copa Diego Maradona, como é chamado a versão reduzida do Campeonato Argentino nesta temporada. Boca e River estão empatados na liderança do grupo A com oito pontos, sendo que o Boca fica à frente por ter um gol a mais de saldo. Na última rodada da fase, o River enfrenta o Independiente e o time azul e dourado joga com o Argentinos Juniors.