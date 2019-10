Cartaz 'hoje tem aquecimento do Gabigol' viraliza nas redes sociais

Um torcedor brasileiro chamou a atenção nas redes sociais após ser flagrado com o cartaz "hoje tem aquecimento do Gabigol" durante o empate da seleção brasileira por 1 a 1 com a Nigéria, neste domingo, em amistoso internacional realizado em Cingapura.

A frase faz referência aos famosos cartazes dos torcedores do Flamengo "hoje tem gol do Gabigol" e uma crítica ao técnico Tite, que não foi utilizado no primeiro amistoso do Brasil e começou a segunda partida no banco de reservas.

Com o resultado deste domingo, o Brasil chega a quatro partidas sem vitórias após o título da Copa América conquistado em julho deste ano: empate com a Colômbia (2 a 2), Senegal (1 a 1) e Nigéria; e derrota para o Peru (1 a 0), em Los Angeles (EUA).

Veja a repercussão do cartaz:

E um maluco no estádio de Singapura me aparece com um cartaz dizendo "HOJE TEM AQUECIMENTO DO GABIGOL". ?? Rindo pra não chorar. — Gustavo Brasília (@Gustavo1969Fla) October 13, 2019

O cara levou uma placa "hoje tem aquecimento do Gabigol" kkkkkkkkkkkkkkkk — MecToFly (@julionil13) October 13, 2019

Hoje tem aquecimento do Gabigol. O brasileiro é demais pra mim????????????#BRAxNIG — Robert Roger ??? (@robert1555) October 13, 2019

O cara levou um cartaz no jogo do Brasil com a frase: HOJE TEM AQUECIMENTO DO GABIGOL Hahahahah — RoDrIgO MoNtEiRo Athleticano (@Rodrigowm) October 13, 2019

O cara no jogo do Brasil com uma placa escrita"Hj tem aquecimento do Gabigol", amei o deboche pic.twitter.com/nB9YHtLeYL — Thami Trindade (@trindade_thami) October 13, 2019

Melhor cartaz kkkk Hj tem aquecimento do Gabigol #BRAxNIG pic.twitter.com/IGJshsmubZ — Wilson Júnior (@Wilsonjr_0) October 13, 2019

O melhor do 1° tempo desse jogo Brasil x Nigéria foi um torcedor segurando um cartaz escrito "Hoje tem aquecimento do Gabigol" kkkk aí aí... # #BRAxNIG — INSTA: Lara_Viviane?? (@Lara_Viviane) October 13, 2019

Que vergonha em dona @CBF_Futebol Desfalca seu principal campeonato, e vê sua seleção ser dominada por um futebol rápido e envolvente da Nigéria. Que baile!! Isso que é renovação ???? Parabéns Nigéria! ???? Bom primeiro tempo. E hoje teve aquecimento do @gabigol Paciência craque pic.twitter.com/2ebOOaapv9 — Rafael Vedra (@Rafaelvedra) October 13, 2019