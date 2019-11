Casa cheia? Na luta contra o rebaixamento, Cruzeiro coloca ingressos a R$ 4

Após a goleada por 4 a 1 sofrida para o Santos neste sábado, na Vila Belmiro, o Cruzeiro reconhece que o clima é de desespero pelo perigo de ser rebaixado. Para contar com o apoio dos torcedores, o clube colocou à venda ingressos por R$ 4 para o jogo diante do CSA, nesta quinta-feira, às 21h30, no Mineirão.

Para a partida desta semana, os preços dos ingressos variam de R$ 4 até R$ 40. A expectativa do clube e de ter casa cheia para ajudar a equipe neste reta final do Campeonato Brasileiro. O time mineiro não vence há cinco jogos e viu o risco de queda aumentar.

A partida contra o CSA é tratada como uma das mais importantes do ano para o Cruzeiro e Abel Braga planejou mudanças. O treinador afirmou que pensará com calma nas possibilidades que tem. Um dos que pode ficar de fora é Thiago Neves. O meia revelou estar atuando com dores na panturrilha, algo que teria surpreendido o comandante.

Confira todos os valores de ingressos para Cruzeiro x CSA:

Amarelo inferior: R$ 10 (Cativo Extra: R$ 4 / Cruzeiro Eterno: R$ 4 / Cruzeiro Sempre: R$ 7)

Vermelho inferior: R$ 10 (Cruzeiro Eterno: R$ 4 / Cruzeiro Sempre: R$ 7)

Amarelo superior: R$ 20 (Cativo Extra: R$ 8 / Cruzeiro Eterno: R$ 8 / Cruzeiro Sempre: R$ 14)

Vermelho superior: R$ 20 (Cativo Extra: R$ 8 / Cruzeiro Eterno: R$ 8 / Cruzeiro Sempre: R$ 14)

Roxo superior: R$ 40 (Cativo Extra: R$ 16 / Cruzeiro Eterno: R$ 16 / Cruzeiro Sempre: R$ 28)

Sócio Cruzeiro Eficiente: R$ 3,50

Roxo superior (VISITANTE): R$ 40