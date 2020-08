Casa de aposta pagará R$ 10 para cada R$ 1 se Neymar fizer gol e o PSG for campeão

O craque do Paris Saint-Germain, Neymar Jr, tem se mostrado protagonista na Liga dos Campeões. Ele faz de tudo. Dribla, serve os companheiros e mete bola na trave, mas nada de balançar as redes adversárias. Há quem aposte que o brasileiro está guardando todos os gols que deixou de fazer ao longo da competição para a final, que acontece neste domingo, contra o Bayern de Munique.

Por isso, a casa de apostas esportivas Sportsbet.io lançou uma promoção. A empresa pagará R$ 10 para cada R$ 1 apostado, se Neymar fizer um gol no tempo normal, ou na prorrogação, e o Paris Saint-Germain for campeão. A aposta máxima, contudo, é de R$ 25. Ou seja, quem apostar essa quantia receberá de volta R$ 250.

“O torcedor brasileiro está muito empolgado com a fase do Neymar que, provavelmente, estará na luta pelo prêmio de melhor jogador do mundo nesta temporada. Ele vem jogando muito bem, mas ainda não marcou o seu gol nessa reta final da Champions League. E, por todo mundo já saber que a gente sempre joga com o cliente brasileiro, pensamos em chamar os torcedores a fazerem suas apostas nessa final”, disse Justin Le Brocque, head de marketing da empresa.

Não é a primeira vez que a Sportsbet.io faz uma promoção como essa. A casa de apostas, que patrocina o Flamengo, fez algo parecido na final da Libertadores de 2019. Caso o rubro-negro fosse campeão, a empresa pagaria R$ 110 para quem apostasse R$ 10. Ou seja, o apostador teria o um retorno de R$ 1,70 para cada R$ 1 apostado. Quem aderiu a promoção da empresa saiu feliz. Na ocasião, o clube carioca sagrou-se campeão.