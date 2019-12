Casa de jogador do Barcelona é assaltada antes de clássico contra o Real

A casa do lateral Nelson Semedo, do Barcelona, foi invadida por bandidos nesta quarta-feira. Os ladrões aproveitaram a ausência do jogador no local, que estava concentrado no hotel Sofia, nos arredores do estádio Camp Nou, em Barcelona, para o clássico contra o Real Madrid.

Segundo informações da rádio espanhola Cadena Ser, o assalto aconteceu por volta das 10h (horário de Brasília) e cerca de 15 minutos depois a polícia chegou ao local.

Semedo não é o primeiro jogador do Barcelona a ter sua residência assaltada. Na última temporada, Jordi Alba, Kevin Prince Boateng e Arthur também precisaram lidar com o mesmo problema.

Dentro de campo, o jogo atrasado da 10ª rodada do Campeonato Espanhol vale a liderança isolada do torneio, já que as duas equipes estão empatadas com 35 pontos.