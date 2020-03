Casa de zagueiro do Tottenham é invadida por bandidos na Inglaterra

A polícia inglesa está à procura de quatro homens encapuzados que invadiram a casa do zagueiro do Totenham Jan Vertonghen munidos de facões, e teriam ameaçado a família do atleta em busca de objetos de valor. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, o caso aconteceu enquanto o belga estava na Alemanha, onde disputou o segundo jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o RB Leipzing.

A esposa do Vertonghen, Sophie de Vries, e os dois filhos do casal, um menino e uma menina, estavam em casa quando o crime ocorreu. Segundo o jornal, eles ficaram "aterrorizados" durante o incidente, mas felizmente não sofreram qualquer tipo de ferimentos. Os bandidos fugiram com uma quantia ainda não identificada de dinheiro, joias e aparelhos eletrônicos.

Um porta-voz do Tottenham disse que o clube está amparando a família do jogador neste momento, e apelou para quem tiver qualquer informação sobre os assaltantes, que contatem a Polícia.