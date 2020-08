Casa noturna e noite com 'orelhuda': a comemoração do Bayern de Munique

Os jogadores do Bayern de Munique tiveram uma noite de festa, após o título da Liga dos Campeões, com 100% de aproveitamento, neste último domingo. A delegação bávara se reuniu em uma casa noturna de Lisboa, para comemorar a conquista da “orelhuda”, sob muita música e a presença ilustre do tradicional megafone, que embala a equipe alemã em seu estádio.

O atacante polonês Lewandowski, que foi o artilheiro da competição, não quis desgrudar do troféu nem por um segundo. Ele postou uma foto deitado ao lado taça e deu a entender que tiveram uma boa-noite de sono juntos.

Thiago Alcântara, por sua vez, que foi considerado o melhor jogador da partida, literalmente estreou o “caneco” da Liga dos Campeões. Ainda no vestiário, após a comemoração dentro dos gramados, ele encheu a taça de espumante e desfrutou da bebida ali mesmo, enquanto o brasileiro Philippe Coutinho filmava a cena.