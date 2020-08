Casagrande opina: Guerrero é melhor que Gabigol, Cavani e Suárez

Ex-centroavante e hoje comentarista da Rede Globo, Casagrande disse que Guerrero, do Internacional, é o melhor centroavante da América do Sul. Na opinião do ex-jogador, o atacante do time gaúcho é melhor do que Gabigol (Flamengo) e do que os uruguaios Cavani (PSG) e Suárez (Barcelona).

"Para mim, o Guerrero é o melhor centroante da América do Sul (silêncio no estúdio). Pô, melhor que o Gabigol. O Gabigol está se tornando agora. O Guerrero levou a seleção do Peru para a Copa do Mundo com um gol de falta, a seleção do Peru vive nas costas do Guerrero. Ele é decisivo. Eu acho ele melhor que Suárez e Cavani. O Guerrero, dos três, é o mais técnico, mais centroavante, mais de área. Os outros não são de área", opinou Casagrande.

A declaração de Casagrande ocorreu durante o programa Bem, Amigos!, do canal SporTV. Outros comentaristas que estavam no estúdio não concordaram com a opinião do ex-jogador. Veja o momento abaixo: