Casillas detalha relação com Mourinho: discussões e ligação após infarto

O ex-goleiro Casillas contou sobre como foi a conturbada relação que teve com José Mourinho enquanto ambos estavam no Real Madrid em um documentário do canal de TV espanhol Movistar +. O arqueiro disse não gostar de táticas 'fora de campo' de Mourinho, como cutucar o olho de Tito Vilanova, então auxiliar de Pep Guardiola no Barcelona, que considerava como 'bregas'.

Segundo Casillas, a situação começou a piorar depois depois de uma greve dos jogadores nos amistosos antes da temporada 2011-12. “Dissemos algumas coisas que nenhum de nós gostou e que não gostou, mas ficou lá. Depois veio a Supertaça", contou Casillas.

“Nós demos uma impressão terrível. Houve provocações, batalhas, dar seu coração e alma ... mas as outras coisas (cutucar o olho de Vilanova) - era o tipo de coisa que você poderia ver em outros clubes - clubes cafonas, que precisam recorrer a esse tipo de coisa, e que não é para nós", criticou o ex-goleiro. Nessa partida, durante uma altercação entre membros das duas equipes após uma entrada violenta de Marcelo em Fábregas, Mourinho cutucou o olho de Vilanova. Ele recebeu dois jogos de suspensão pelo ato.

A situação piorou um pouco depois, já em jogo do Campeonato Espanhol. "Jogamos contra o Levante e acabamos ficamos ainda mais para trás para o Barcelona. Foi nesse momento que paramos de conversar. Estávamos sozinhos em uma sala e ele começou a me dizer que eu deveria ser mais aberto e honesto", disse Casillas.

"Eu disse a ele que não achava certo um profissional cutucar outro treinador. Alguém da assessoria de imprensa do clube nos agarrou e disse para nos acalmarmos, para conversarmos. Sentamo-nos novamente e dissemos o que tínhamos a dizer cara a cara", relatou. Segundo o arqueiro, os dois ainda conversavam, antes de chegar a um ponto de não retorno no ano seguinte, que foi o último de Mourinho à frente do Real.

No entanto, os dois não guardaram ressentimento um do outro. Posteriormente, quando Casillas estava no Porto e sofreu um ataque cardíaco em 2019, Mourinho foi um dos primeiros a ligar para saber do estado de saúde do goleiro. Em um congresso da Fifa em que compareceu após se recuperar, o arqueiro espanhol reencontrou o treinador português e o cumprimentou com um abraço.