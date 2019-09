Casillas faz enquete entre fãs do Real Madrid: Neymar, Pogba ou a volta de CR7?

Iker Casillas decidiu usar o Twitter para fazer uma questão aos torcedores do Real Madrid: quem eles prefeririam ver no clube, o atacante brasileiro Neymar, o meiocampista francês Pogba, ou a volta de Cristiano Ronaldo?

A resposta mostrou que a saudade ainda está forte pelos lados do Santiago Bernabéu: a opção por Cristiano Ronaldo venceu com mais de 64% dos quase 300 mil votos. Em segundo ficou a opção por Pogba, com 22%, enquanto a ida de Neymar não parece tão atraente, tendo recebido apenas 14% dos votos.

De estas 3 opciones que te doy, como madridista, cuál es la que más te gusta? — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 28, 2019

No entanto, essa é a única opção que parece impossível no momento. Embora, Cristiano Ronaldo diga sentir saudades do clube, não manifesta interesse em voltar para o Real Madrid.

Já Pogba manifestou a vontade de sair do Manchester United e seu irmão disse que a vontade é de ir para o time da capital espanhola. E Neymar também quer sair do Paris Saint-Germain, mas pode ir para o Barcelona e não para o Real Madrid.

Casillas, hoje, está afastado dos gramados desde que sofreu um infarto em maio de 2019. Desde então, seu contrato com o Porto segue embora ele tenha se tornado preparador de goleiros. Recentemente, manifestou a intenção de voltar a jogar futebol profissionalmente.