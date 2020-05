Cássio dá presente a torcedor corintiano cujo pai faleceu por covid-19

O goleiro Cássio e o Corinthians prepararam uma boa surpresa para o torcedor Marco Antonio de Carvalho, que recentemente perdeu o pai, Adhemar, por conta do novo coronavírus. Marco Antônio aceitou dar uma entrevista para o setor de comunicação do clube, sem saber que falaria com o jogador.

Adhemar e Marco Antônio costumavam frequentar os jogos do Corinthians em casa, com ajuda do programa de sócio-torcedor que o filho tem. No entanto, Marco Antônio não estava conseguindo pagar as mensalidades do Fiel Torcedor graças à crise. Por conta disso, recebeu um ano de sócio-torcedor gratuito de Cássio.

"Eu fiquei até um pouco emocionado com tudo o que o senhor está falando e queria dizer que o senhor ganhou mais um ano de Fiel Torcedor Minha Vida de presente. Para mim vai ser um privilégio muito grande, quando tudo isso passar, receber o senhor lá no CT, gostaria de te dar um presente", disse Cássio a Marco Antônio.

"Meu nasceu no dia 1 de setembro, o dia do aniversário do Corinthians. O pai dele era são-paulino. Quando ele começou a entender de futebol, quando criança, ele ficou sabendo que tinha nascido na mesma data do Corinthians e não virou são-paulino justamente por causa disso", contou o torcedor

"Ele me levou para estádio a vida inteira e agora no fim da vida dele, graças a Deus, consegui retribuir um pouco o carinho, desde a inauguração da Arena. Ele estava um pouco afastado porque o Pacaembu era meio complicado para ele ir, mas depois que inaugurou a Arena ele nunca deixou de ir, ia sempre comigo e com o meu filho", completou Marco Antônio.

"Que o senhor continue lutando. Sei que é um momento difícil, a gente não tem muitas vezes perspectiva do que possa acontecer, mas continue tendo fé e alegria. Se Deus quiser logo, logo tudo isso vai passar, vamos voltar à vida normal. Espero encontrar o senhor lá no estádio para nos apoiar. O grande patrimônio do Corinthians é sua torcida", comentou Cássio. Veja o vídeo completo da conversa entre os dois.