Cássio manda vídeo e emociona fã que teve parada cardíaca enquanto jogava de goleiro

O goleiro Cássio, do Corinthians, gravou um vídeo de incentivo para Marcos Vinícius, jovem de 18 anos que mora em Cariacica (ES). Marcos Vinícius é um grande fã do goleiro e, recentemente, teve graves problemas de saúde: sofreu três paradas cardiorrespiratórias enquanto jogava uma partida de futebol amadora na cidade.

Marcos sofreu as paradas após levar uma forte bolada no peito. Ele ficou quase 60 dias internado na UTI, mas conseguiu se recuperar. Ainda tem algumas sequelas, mas consegue levar a vida e a paixão pelo Corinthians em frente.

"Os médicos sempre desenganaram ele, mas minha família sempre foi uma família cristã e minha mãe constantemente dizia aos médicos: vocês verão o milagre que meu Deus fará na vida do meu filho", contou o irmão de Marcos, Matheus. A família começou uma campanha pedindo que Cássio falasse com o jovem, que contou com o apoio da página 'AnaliseFiel', do Twitter, e do portal Uol.

"Oi, Marcos! Tudo bem? Aqui quem está falando é o Cássio. Estou passando aqui para te dar um super abraço e dizer que, para Deus, nada é impossível. Estamos aqui orando por você para que você possa se recuperar, ficar bem em nome do Senhor Jesus. Um super abraço, que Deus te abençoe e que você possa estar bem logo, logo. Vai, Corinthians, e fique com Deus. Se Deus quiser, quando você se recuperar, a gente vai se encontrar", diz o goleiro no vídeo.

Através do post do @brazbruno, o amigo @perueda me marcou para ver se eu conseguia ajudar, dps de 2 ou 3 ligações, cheguei até o Cássio e ele gravou o vídeo para o seu irmão @THMORAES03, que ele se recupere bem, que esse vídeo traga esperança para seguir com fé.#VaiCorinthians pic.twitter.com/GxuRnzMcft — Análise Fiel (@AnaliseFiel) January 9, 2021

Matheus postou um vídeo do irmão emocionado após assistir a mensagem do goleiro. Confira.