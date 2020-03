Castán rebate governador após fala sobre coronavírus: 'Obrigado pelo respeito'

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira sobre o coronavírus, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afirmou que os jogos da próxima rodada do Campeonato Carioca vão ser realizados com portões fechados. Ao ser questionado por que os confrontos não seriam suspensos, o chefe do Palácio Guanabara disse que não haveria o risco de maior contágio, gerando críticas nas redes sociais. "Não vai haver aglomeração com portões fechados. O contato é entre os jogadores, aí é risco deles”, disse Witzel.

A frase do governador também desagradou o zagueiro do Vasco Leandro Castán, que usou o Twitter para rebater Witzel. "'Risco é nosso', grande resposta, grande governador, obrigado pelo respeito com os atletas !", escreveu o capitão cruzmaltino em tom de ironia.

Risco é nosso, grande resposta, grande governador, obrigado pelo respeito com os atletas !!! — LC5 (@l_castan) March 13, 2020

Na tarde desta sexta-feira, a Ferj (Federaçãode Futebol do Estado do Rio de Janeiro) determinou ao clubes a suspensão preventiva dos ingressos para os jogos deste fim de semana. Horas depois, o órgão comunicou que as partidas desta rodada do Carioca serão disputadas com portões fechados.