Cavani deve deixar o PSG e torcedores de clubes brasileiros ficam eufóricos

Edinson Cavani e Thiago Silva podem deixar a equipe do Paris Saint-Germain de graça no final da temporada. Os jogadores, que estão encerrando contrato, ainda não receberam propostas de renovação do clube parisiense. A informação foi divulgada pela ESPN nesta quarta-feira e repercutiu nas redes sociais.

Um dos jogadores mais citados no Twitter foi Cavani. Aos 32 anos, o uruguaio é um dos atletas mais experientes do Paris Saint-Germain. Porém, apresentou lesões ao longo desta temporada e já tem substitutos. De acordo com a ESPN, ele ainda não descartou totalmente a possibilidade de ficar e acredita que ainda pode conseguir uma renovação de contrato.

Nas redes sociais, torcedores sonham com a ida de Cavani para o seu clube do coração. "Já pensou o Cavani no São Paulo? Teríamos um cara que sabe fazer gol", escreveu um torcedor do time tricolor. "Quero o Cavani para ontem, Palmeiras", reagiu um palmeirense.

"Alô Corinthians, o PSG está se desfazendo do Cavani", "Bruno Henrique, Cavani e Gabigol formariam o trio BCG no Flamengo", "Já pensou Cavani no Santos, será que é sonhar de mais?", comentaram outros torcedores de clubes brasileiros nas redes sociais.

Confira a repercussão:

cavani no são paulo — ?? (@friendspfc) October 9, 2019

Alô São Paulo FC Cavani e Tiago Silva estão livres. — Jameston M. Frota (@JamestonFrota) October 9, 2019

Ja pensou Cavani no São Paulo? Senhor, teriamos um cara que sabe fazer gol — ? (@kauaei) October 9, 2019

Óbvio que o Flamengo se quiser contrata o Thiago Silva e o Cavani. — Filipe (@FilipeAvlis) October 9, 2019

Cavani e Thiago silva tão na pista final do ano ai, melhor forma em @Flamengo — 2P ? (@Pulapula1568) October 9, 2019

Não deixem o flamengo e o palmeiras saber do cavani kkkkkkkkkk — Everton & Alisson (@AntiIVI) October 9, 2019

@Palmeiras o cavani ta na pista — Pauluuu ?? (@PauloRobeerrto) October 9, 2019

Cavani no Corinthians? Quero — ?Larhy ? (@Diretriiiz) October 9, 2019

Alô @Corinthians, o PSG tá se desfazendo do Cavani e Thiago Silva. Precisamos de reservas para o Vagner Love e Manuel. — Bozo (@bozocomgripe) October 9, 2019

Cavani no @Corinthians já pensou? — Wallece Henrique (@SrHenrique007) October 9, 2019

oa cara tao achando que o cavani vai pro grêmio mesmo, É ISSO https://t.co/un3LFqUdU5 — Luanel (@Luan_Santos03) October 9, 2019