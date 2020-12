Cavani diz ter recusado Inter de Milão e Juventus por ter ligação com o Napoli

Cavani já saiu do Napoli há sete anos, mas ainda sente uma ligação especial com o clube do sul da Itália. Uma ligação forte o suficiente para recusar outros times mais fortes da Itália, como o próprio atacante relatou ao site Mondo Napoli.

"Serei sempre grato ao clube. É por esta razão que disse não a muitos clubes italianos, incluindo a Juventus, que me ligava com frequência, e também à Inter de Milão. Eu não poderia fazer isso para os napolitanos", disse Cavani, que acabou indo para o Manchester United.

O atacante uruguaio ainda se disse feliz em ser homenageado com uma foto em uma estação de metrô de Nápoles. "Se penso em Nápoles, penso em alegria, porque sei que muito fiz por eles e continuo a ser homenageado", finalizou.

O jogador de 33 anos atuou por três temporadas no clube (entre 2010 e 2013) e, em todas elas, marcou mais de 30 gols. Venceu um título, a Copa da Itália, na temporada 2011-12. Com a atitude, Cavani certamente será lembrado com mais carinho do que outros grandes nomes recentes do Napoli, como o atacante Higuaín e o técnico Maurizio Sarri, ambos que foram para a Juventus.