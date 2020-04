Cavani treina ao lado de cavalos durante a quarentena no Uruguai

O atacante uruguaio Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, está refugiado em seu país em um ambiente totalmente rural. Com o futebol parado pela pandemia do novo coronavírus, o jogador está em uma fazenda na cidade natal, Salto, onde mantém a forma com corridas junto dos cavalos e se distrai ao lado da família durante a quaretena.

O jogador tem revelado o cotidiano da fazenda pelas redes sociais. Em uma publicação feita no domingo, Cavani mostrou que estava perto dos cavalos de criação, para depois partir para fazer um treino de corrida. Em outra foto, o atacante se divertia ao lado da filha mais nova, com quem brincava em um chuveiro improvisado no quintal da fazenda.

Cavani tem feito várias publicações nas redes sociais para enfatizar a necessidade de ficar em casa para evitar o contágio com o novo coronavírus. O jogador uruguaio tem a sua fazenda como um dos grandes refúgios quando está de folga ou de férias.