Cavani usará a camisa 7 que já foi de ídolos do Manchester United

No dia seguinte ao anúncio da contratação do atacante Edinson Cavani, o Manchester United divulgou que o uruguaio usará a camisa 7. A numeração pertenceu a ídolos do clube, como George Best, Bryan Robson, Éric Cantoná, David Beckham e Cristiano Ronaldo.

Sem jogar desde 10 de março, Cavani optou por não renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain e ficou fora da fase final da Liga dos Campeões. O artilheiro era objeto de desejo de muitos clubes pelo mundo, inclusive Grêmio e Atlético-MG.

No PSG, ele vestia a camisa 9. Agora no Manchester United, o uruguaio vai usar a camisa 7 e terá contrato válido por um ano, com a opção de prorrogação de mais uma temporada.

Por causa do período parado - o atleta faz apenas treinos particulares -, o técnico Oscar Tabárez não o convocou para integrar a seleção uruguaia nos dois primeiros jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Os uruguaios enfrentam Chile e Equador, nos dias 8 e 13 de outubro.