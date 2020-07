O meia Cazares, do Atlético-MG, postou uma foto em seu Instagram vestindo uma camisa que ironiza o rebaixamento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro do ano passado. A camisa tem a letra B e os dizeres "Fala Zezé".

"Fala Zezé" virou símbolo da zoação dos atleticanos contra os cruzeirenses. Isso porque um áudio do meia Thiago Neves para o então dirigente do Cruzeiro, Zezé Perrella, foi vazado. Na mensagem, eles conversaram sobre o atraso salarial.