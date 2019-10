Ceará, Fortaleza e Flamengo se solidarizam com vítimas de desabamento de prédio

Após a repercussão sobre o desabamento de um prédio residencial de sete andares em Fortaleza, nesta terça-feira, os clubes Ceará, Fortaleza e Flamengo publicaram mensagens nas redes sociais para prestar solidariedade às vítimas da tragédia.

"Nossa solidariedade aos moradores e familiares das vítimas do desabamento do Edifício Andréa", escreveu o Ceará em sua conta oficial no Twitter. "Estamos na torcida por um desfecho positivo no caso do desabamento de um prédio em nossa capital. Que seja apenas um susto, sem maiores consequências", divulgou o Fortaleza.

Além dos principais clubes da capital cearense, o Flamengo, que está no local justamente para enfrentar o Fortaleza nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, também se manifestou. "O Clube de Regatas do Flamengo se solidariza com os familiares e amigos das vítimas do prédio que desabou em Fortaleza, nesta terça-feira", escreveu.

Em campo, o Fortaleza recebe o Flamengo às 20h na Arena Castelão. Já o Ceará, encara o Santos às 19h15 na Vila Belmiro. Todos os jogos acontecem nesta quarta-feira.