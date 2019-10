Vídeo: Entrada violenta deixa jogador com buraco na coxa em jogo no México

A partida entre América e Chivas neste sábado, pela liga MX, campeonato mexicano, ficou marcada por uma entrada violenta no meia Giovani dos Santos. O atleta do América foi atingido na coxa e chegou a ficar com um buraco no local.

No lance, o jogador do América recebeu uma dura entrada do zagueiro do Chivas, Antonio Briseño, que levantou a perna e, com as travas da chuteira, acertou em cheio a coxa do adversário. Veja imagens do momento:

Entrada criminosa que Antonio Briseno ( jogador do Guadalajara), deu em Giovanni dos Santos ( jogador do América) na liga mexicana, entrada que pode ter acabado com a carreira do jogador...pic.twitter.com/5951dOsZmQ — Liberta Depre ??? (@liberta__depre) September 29, 2019

Após o jogada, o árbitro da partida expulsou Briseño e Giovani foi levado ao hospital mais próximo do estádio Azteca. Por lá, precisou de uma intervenção cirúrgica. Segundo comunicado do departamento médico do América, foi descartada qualquer lesão óssea e o atleta deve ficar longe dos gramados por seis semanas.

Parte Médico: Tras someter a Giovani dos Santos a una primer evaluación médica, el jugador presenta una herida en el cuádriceps del muslo derecho. Se descarta lesión ósea. Está siendo intervenido quirúrgicamente y se estima una recuperación de 6 semanas. — Club América (@ClubAmerica) September 29, 2019

Em campo, o América derrotou o time rival por 4 a 1 e subiu para a terceira posição na tabela da competição, com 21 pontos. Já o Chivas, ocupa a 16ª colocação, com 11.

IMAGENS FORTES: