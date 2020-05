Cesta com o pé, novo visual... Cristiano Ronaldo está com tudo na volta

Após um período de quarentena, o atacante Cristiano Ronaldo voltou aos treinos pela Juventus e tem feito muito mais do que jogar futebol.

No treino de segunda-feira, o craque português fez uma cesta com o pé direito em uma tabela de basquete colocada na lateral do gramado do CT da Juventus. A imagem foi publicada no Twitter do clube italiano, que escreveu "fácil, fácil..."

Já no dia seguinte surgiu com uma novo visual em duas redes sociais. O cabelo, claro, gerou uma onda de brincadeiras. Cristiano Ronaldo foi comparado com Edward Mãos de Tesoura, personagem vivido pelo ator Johnny Depp nas telonas, e ao cantor Michael Jackson.

Outras pessoas postaram que o atacante adotou o mesmo corte dos tempos de Manchester United. O que acharam?