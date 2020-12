Chapéu e chute do meio de campo: jogador do Espanyol faz golaço, assista

O prêmio Puskas foi entregue nesta semana, e o da próxima temporada já tem um forte concorrente para a próxima edição: o tento anotado por Raúl de Tomás, atacante do Espanyol, em jogo da segunda divisão espanhola contra o Almería.

O lance aconteceu aos nove minutos do primeiro tempo. Raúl de Tomás recebeu um lançamento vindo da área de seu time, dominou, aplicou um chapéu em um adversário e chutou para o gol, anotando um golaço. Veja o vídeo do lance.

Que golaço de Raúl de Tomas do Espanyol, em jogo válido pela segunda divisão espanhola.pic.twitter.com/pHuGVVPUay — Futeleiros (@futeleirosof) December 20, 2020

O Almería ainda empatou em gol de pênalti de José Serna, mas De Tomás, também de pênalti, deu a vitória ao Espanyol. Com o resultado, a equipe catalã chegou ao topo da tabela com 42 pontos, um a mais que o o Mallorca. O Almería é o terceiro, com 38 pontos.