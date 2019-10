ChegaDePreconceito: Santos lança camisa contra o racismo

"Sobre a pele negra, nossa camisa branca brilhou, parou a guerra, colocou o Brasil no mapa e fez até mesmo quem desdenha aplaudir e admitir que somos embaçados". Foi assim que o Santos apresentou a sua nova terceira camisa neste domingo.

Segundo o clube, o manto representa o orgulho negro na sua história. A camisa é marcada pelo tom escuro, grafitado, e também pelos detalhes prateados nas estrelas que simbolizam o bicampeonato mundial do time da Baixada Santista. Além disso, tem um patch do Observatório da Discriminação Racial.

"O Santos FC estreia sua terceira camisa, representando o orgulho negro na sua história, com o patch do Observatório da Discriminação Racial inserido. Esta camisa e a bola do jogo serão doadas à instituição. #ChegaDePreconceito", escreveu o clube nas redes sociais.

O Santos FC estreia sua terceira camisa, representando o orgulho negro na sua história, com o patch do Observatório da Discriminação Racial inserido. Esta camisa e a bola do jogo serão doadas à instituição. #ChegaDePreconceito pic.twitter.com/KQdRqBMPhS — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 29, 2019

A estreia da camisa, que foi elogiada pelos torcedores nas redes sociais, aconteceu neste domingo, durante a partida contra o CSA, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Em campo, o time alvinegro venceu por 2 a 0.

A comercialização da camisa acontece nesta semana. O preço da pré-venda foi de R$ 249,90.

Veja mais detalhes da camisa: