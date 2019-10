Cheirinho? Estudo aponta Fla com 95% de chance de título do Brasileirão

O Flamengo tem 95% de possibilidade de faturar o título do Campeonato Brasileiro deste ano. A informação é da Fundação Getulio Vargas (FGV), que realizou um estudo para descobrir quem são os favoritos desta temporada.

Segundo a FVG, apenas Palmeiras e Santos podem tirar o troféu do atual líder do Brasileirão. O time alviverde, terceiro colocado da competição, aparece com 3% de probabilidade e a equipe da Baixada Santista, que ocupa a segunda posição da tabela, com 1%.

Já o Corinthians, que fecha o G-4 somando 43 pontos, tem chances remotas de chegar ao primeiro lugar do torneio, mas deve garantir uma vaga na Libertadores. A equipe de Fábio Carille tem 92% de possibilidade de disputar o torneio.

"Para chegar a essa conclusão, foram observados os gols marcados e sofridos em cada partida das 20 equipes nas 24 primeiras rodadas do Brasileirão 2019 e simulados no computador 1 milhão de campeonatos com times sintéticos com desempenho similar ao desempenho real observado em campo. O resultado, no entanto, deverá se consolidar apenas se os times mantiverem seu desempenho no decorrer do campeonato", explica o professor da FGV EMAp, Moacyr Alvim.

O estudo também leva em consideração a parte debaixo da tabela. De acordo com a FGV, o Avaí já está praticamente rebaixado, a Chapecoense com 97% de chances, seguida por Cruzeiro (72%), CSA (65%) e Ceará (31%).