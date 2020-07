Chelsea lança primeiro uniforme com estilo retrô e novo patrocinador

O Chelsea apresentou, nesta quarta-feira, 1ª de julho, seu mais novo manto para a temporada 2020/21. Predominantemente azul e com detalhes escuros nas mangas e na gola, a nova camisa dos blues tem um estilo retrô, inspirado nos alfaiates londrinos.

A divulgação do novo primeiro uniforme do Chelsea marcou, também, a apresentação da nova patrocinadora master da equipe, a empresa de telecomunicações britânica Three UK. Um grande número três branco está centralizado na camisa, representando o vínculo.

O contrato de patrocínio com a Yokohama terminou junto com mês de junho e, portanto, já na próxima partida, contra o West Ham, nesta quarta-feira, o elenco de Frank Lampard utilizará o novo manto azul.

O Chelsea ocupa a quarta colocação do Campeonato Inglês, com 54 pontos. Como o Liverpool conquistou o título antecipadamente, a equipe londrina busca tomar a vaga do Leicester, terceiro colocado, com 55 pontos, e se aproximar do Manchester City, na segunda colocação, com 63 pontos.