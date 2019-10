Chiclete de 'A Dona do Pedaço' marca presença na Arena Corinthians

O ator Sergio Guizé, que interpreta o personagem Chiclete, na novela "A Dona do Pedaço", da Rede Globo, marcou presença no jogo entre Corinthians e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, no último sábado, e agitou as redes sociais e os próprios torcedores que estavam no local.

Ao chegar na Arena, Sergio Guizé foi abordado por torcedores que mandavam recados. "Vamos ganhar hoje, hein? Vai, Corinthians!". E ele reagiu: "Eu gosto. Ainda mais com esse povo cheio de sorriso nos lábios. É saber que o trabalho alcança várias camadas, várias classes sociais, várias idades, isso é o mais importante. A arte é pra transformar", comemorou o ator, que foi ao local a convite do globoesporte.com.

Durante a visita ao estádio o ator encontrou o zagueiro Gil, que estava suspenso da partida por ter levado o terceiro cartão amarelo. Apesar do grande apoio, o Corinthians perdeu o jogo por 2 a 1.

Veja imagens do ator na Arena Corinthians: