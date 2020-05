Chiellini: 'Ramos causa lesões com astúcia diabólica, a de Salah foi um golpe de mestre'

A autobiografia escrita por Chiellini segue dando o que falar a cada vez que um trecho é divulgado. Depois de Felipe Melo e Balotelli, o zagueiro da Juventus fez comentários ambíguos sobre Sergio Ramos, do Real Madrid: enquanto o elogiou como o melhor defensor do mundo, também afirmou que lesiona os adversários propositalmente.

"Podem dizer que ele é impulsivo, nada tático, que, por causa dele, são concedidos 8 ou 10 gols por temporada e se eu causar 2 ou 3, não vivo mais. Ou que é muito técnico e poderia ser um atacante, o oposto de mim", afirma Chiellini no livro, antes de citar duas características que fariam de Ramos o melhor zagueiro atualmente: a liderança e a capacidade de tirar adversários do jogo.

"Tem intervenções além de qualquer lógica, incluindo as lesões que provoca com astúcia quase diabólica. A de Salah foi um golpe de mestre. Ele, o mestre Sergio, sempre disse que não a causou querendo, mas estava consciente de que caindo daquele jeito e sem deixar de agarrar, nove em cada dez vezes pode quebrar o braço do rival", comentou o jogador italiano.

Chiellini se refere a um lance na final da Liga dos Campeões 2017-18, quando Ramos prendeu o braço de Salah enquanto ambos caíam no chão. O atacante do Liverpool deslocou o ombro e teve que deixar o jogo, que foi vencido pelo Real Madrid por 3 a 1.

Por fim, Chiellini elogiou a capacidade de liderança do espanhol. "Sem ele, estrelas como Varane, Carvajal e Marcelo parecem garotinhos do time sub-17. Sem Ramos, o Real Madrid se torna uma equipe indefesa", concluiu, citando a queda do Real para o Ajax na Liga dos Campeões 2018-19 como exemplo do que dizia - no jogo da volta, com Ramos suspenso, a equipe espanhola perdeu por 4 a 1 em casa e foi eliminada nas oitavas de final.