Chilavert: 'Diego Maradona não ganhou nem 1% do que Messi ganhou'

O ex-goleiro paraguaio José Luís Chilavert disse no último fim de semana que o argentino Lionel Messi construiu uma carreira mais vitoriosa e relevante que a de outro compatriota, Diego Maradona. Conhecido pelas declarações polêmicas e pela personalidade forte, Chilavert destacou que o atual camisa 10 do Barcelona infelizmente não é reconhecimento como mereceria na Argentina.

"Messi é o melhor do mundo, para mim, sem discussão. Na Argentina alguns miseráveis dizem que ele não tem amor à camisa, que não serve, e que Maradona foi quem deu uma Copa do Mundo para eles. Mas Maradona não ganhou nem 1% do que ganhou Messi", afirmou o ex-goleiro em entrevista à rádio Rivadavia. Como jogador, Chilavert teve destaque na década de 1990 e jogou as Copas de 1998 e 2002.

Chilavert, que mora na Argentina, afirmou que o país deveria reconhecer mais a Messi, principalmente por ter escolhido jogar pelo país e não pela Espanha, onda mora há quase 20 anos. "Se o Messi tivesse escolhido ser espanhol, como já lhe propuseram, teria se cansado de ganhar títulos com Xavi, Iniesta e todo aquele elenco. Ainda lhe chamariam de traidor. Mas pelo contrário, ele quis seguir com a Argentina. Isso é fantástico", comentou.