Cicinho conta trote de Ronaldo em 1º treino pelo Real Madrid

Ronaldo Fenômeno sempre foi um jogador brincalhão, daqueles que gostava de 'trollar' os companheiros. Uma das vítimas foi o lateral-direito Cicinho, que relatou como sofreu um trote do centroavante durante o primeiro treino que fez com o colega no Real Madrid em entrevista à ESPN.

"Quando fui apresentado no Real, teve a primeira semana de treinos, e o técnico era o López Caro. Ele posicionou os titulares e eu fiquei entre os reservas, no campo reduzido. O Ronaldo estava traduzindo as instruções para mim, e aí me falou: 'Quando a bola chegar para mim, você só faz a sombra que eu vou te fintar e fazer o gol, beleza? Foi isso que o treinador pediu'. E eu respondi que tudo bem, ia só cercar e deixar ele bater para fazer o gol", começou Cicinho.

"Eu até olhei os lances do treino e a coisa estava 'pegada', maior pancadaria... Mas o Ronaldo tinha me falado que era para pegar leve, então eu acreditei. A bola chegou, eu só fiz a sombra, ele tirou para o lado e fez o gol", relatou o ex-lateral.

"Só que aí o López Caro veio lá de longe gritando e me xingando um monte: 'Que pasa, chico?' Eu tomei um p*** susto. Fiquei com a cara no chão. Na hora eu pensei: 'Eu vou ter que pedir para voltar para o São Paulo, porque não vai dar para ficar aqui' (risos)", prosseguiu Cicinho, que notou nessa hora a brincadeira.

"Cara, o time reserva inteiro ficou puto comigo porque eu só fiz a sombra no lance, porque era para ser um treino pegado. Aí olhei e o Ronaldo estava morrendo de rir! O Roberto Carlos chegou em mim e perguntou: 'Tá de brincadeira?', e eu: 'Não, Roberto! O Ronaldo traduziu e falou que era para eu só fazer a sombra, e eu acreditei'", relembrou.

E coube ao lateral-esquerdo ajudar o novato da equipe. "O Roberto Carlos chegou no Ronaldo e pediu pra ele aliviar: 'Pô, 'Fenômeno', o moleque acabou de chegar, pega leve!'. E, enquanto o Ronaldo ria, o Roberto explicou para todo mundo que ele tinha me zoado na tradução, aí ficou tudo certo (risos)", gargalhou.

Ronaldo ainda zoou mais um pouco. "Ele chegou em mim e falou: 'Cicinho, você é muito juvenil!'. E eu respondi: 'Pô, 'Fenômeno', quer me desempregar logo na minha primeira semana?' (risos)", rememorou Cicinho, entre risadas.

O lateral garantiu que formou uma grande amizade com Ronaldo. Cicinho jogou no Real Madrid por apenas uma temporada, a de 2006-07, devido à troca de técnicos e a uma série de lesões.