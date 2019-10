Cirque du Soleil faz show inspirado em Messi com presença do craque

O Cirque du Soleil estreou nesta quinta-feira, em Barcelona, o espetáculo "Messi10", inspirado nas habilidades do argentino Lionel Messi. A primeira apresentação contou com a presença do astro do Barcelona e Antonella Rocuzzo, sua esposa.

Com as apresentações esgotadas, o circo deve permanecer em Barcelona por um mês e depois vai iniciar uma turnê internacional, sem datas ou destinos confirmados. Mas Buenos Aires deve ser um dos locais escolhidos.

Congratulations to @MessiCirque on the World Premiere in Barcelona! ??? Follow the celebrations on @Cirque's Instagram Stories. #MessiCirque #CDSGroup pic.twitter.com/IozO7kOITX — Cirque du Soleil Entertainment Group (@CDS_Group) October 10, 2019

Ao todo, 47 artistas se dividem em diversas apresentações para conta a história de Messi nos palcos. Entre acrobacias, malabares, trapézio e trampolim, o mundo esportivo entra em cena.

"O bonito deste projeto é que é uma nova experiência para o Cirque du Soleil e junto a um grande nome do futebol", disse Guy Laliberté, fundador da companhia. "É um espetáculo sobre a ambição, sobre fazer tudo o que você pode independentemente de quantas vezes você cai. É um espetáculo que, quando você vê, te inspira a sair e ser o melhor que puder ser", completou o diretor Mukhtar O. S. Mukhtar.

Com duração de 45 minutos, o espetáculo conta com 45 partes, comentaristas ao vivo e um palhaço fantasiado de árbitro de futebol. Veja algumas cenas: