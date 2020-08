City anuncia novo uniforme inspirado na musicalidade da cidade de Manchester

O Manchester City anunciou, nesta quinta-feira, seu terceiro uniforme para a temporada 2020/21. Assim como as terceiras camisas de outros clubes europeus, a nova peça do City também apostou na inovação. Ela possui uma estampa diferenciada, inspirada na cultura musical da cidade de Manchester.

“O novo terceiro kit celebra a rica cultura musical e da moda da cidade, criando um padrão paisley personalizado que apresenta detalhes do brasão do clube. O padrão é sinônimo de artistas das eras 'Mod' e 'Brit Pop' da década de 1990 e foi um grampo da moda jovem na década de 1960. Manchester é uma cidade reconhecida mundialmente por seu futebol e cena musical. Para o design, utilizamos a rosa e os três rios da crista do clube para criar esta camisa única na junção do futebol, da música e da moda”, disse a fornecedora do manto.

No entanto, a inspiração musical do novo uniforme não foi bem recebida pelos adeptos brasileiros do clube inglês. Nas redes sociais, internautas disseram que estampa do item se assemelha a de um papel higiênico, toalhas de mesa, dentre outras brincadeiras.

Gosto muito do time e respeito a marca, mas esse uniforme está parecendo aqueles papel higiênico que vem com desenhinhos — Pedro Gabriel (@PedroGa97023382) August 27, 2020