Clube argentino contrata primeira jogadora trans de um torneio da AFA

O Villa San Carlos, lanterna do Campeonato Argentino Feminino, contratou Mara Gómez, de 22 anos. Ela é a primeira jogadora transexual a participar de um torneio organizado pela Associação do Futebol Argentino (AFA).

A jogadora, que estava no Malvinas, clube que disputa uma competição amadora de La Plata, foi bicampeã com o seu time e artilheira nas duas últimas temporadas. Agora, ela veste a camisa do Villa San Carlos e afirma que nunca sofreu preconceito nas equipes que passou.

#Primera ⚽ | En el primer día de pretemporada, las futbolistas Ludmila Angeli y Mara Gómez fueron presentadas con el plantel y entrenaron a la par del grupo. #SomosVillaSanCarlos#VSCFem pic.twitter.com/4GhONtj9EU — Villa San Carlos Femenino (@vscffem) January 7, 2020

"Em todos os clubes onde joguei, sempre me trataram bem. Todos somos parte do mesmo trabalho e nunca me senti excluída de nenhum elenco", afirmou a jogadora.

Faltando seis rodadas para o término do Campeonato Argentino Feminino, o Villa San Carlos tem apenas um ponto conquistado nos 10 jogos que disputou. A equipe tenta se livrar do rebaixamento.