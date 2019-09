Clube austríaco transforma estádio em 'floresta' com 300 árvores

O Klagenfurt, clube da segunda divisão austríaca, cedeu o seu estádio para que pudessem ser plantadas 300 árvores no campo. O trabalho temporário, feito pelo artista Klaus Littmann, foi intitulado como "Pela Floresta: a interminável atração da natureza".

A ideia é fazer do Woerthersee Stadion um ponto ambiental. "Para muitos, por conta da situação atual, isso representa um memorial como parte da discussão da mudança climática", disse o suíço Klaus Littmann à agência Reuters.

At night, the stadium undergoes another magical transformation... #forforest pic.twitter.com/zFNkaiIquQ — FOR FOREST (@forforest_art) September 5, 2019