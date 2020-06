Clube chileno se propõe a 'corrigir' roteiro de série da Amazon Prime

O Unión La Calera, do Chile, usou o Twitter para reclamar do roteiro e da abordagem da primeira temporada da série El Presidente, que estreou recentemente na plataforma de streaming Amazon Prime e conta os bastidores de corrupção na Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). O perfil oficial do clube se colocou à disposição para ajudar os roteiristas a melhorar o conteúdo para a segunda temporada.

A série tem como protagonista o ex-presidente da Unión La Calera e da confederação nacional de futebol do país, Sergio Jadue, que atua como um operador de um esquema corrupto de suborno dentro da instituição continental. O clube também é retratado no material, mas ficou insatisfeito pela associação com um dirigente que até mesmo foi punido pela Fifa com o banimento definitivo do futebol.

Por isso, o Unión La Calera fez uma sequência de postagens para enumerar feitos. "Olá, Amazon Prime. Obrigado por aceitar nossa sugestão", escreveu. Entre as conquistas, o clube cita vitórias na Copa Sul-Americana contra Fluminense e Chapecoense, assim como a construção de um novo estádio e o pagamento de dívidas deixadas pelo ex-presidente Jadue.