Clube egípcio contrata jogador de 74 anos para entrar no livro dos recordes

O 6 de Outubro, time da terceira divisão do Campeonato Egípcio, contratou o jogador mais velho do mundo para poder entrar no livro dos recordes. A contratação de Eez El Din Bahder foi anuncida pela Federação Egípcia de Futebol com direito a divulgar os documentos oficiais dele para comprovar a idade. O reforço nasceu em 1945 e completará em novembro 75 anos.

Bahder chegou até mesmo a se encontrar com o presidente da federação, Walid Al-Attar, para receber apoio. Os dirigentes egípcios entraram em contato com os organizados do livro dos recordes (Guinness Book) com o pedido para que viajem ao Egito e vejam o jogador de 74 anos em ação. O intuito é colocá-lo para jogar em breve e deixá-lo em campo ao menos por duas partidas inteiras.

O recorde atual de jogador mais velho do mundo pertence ao iraquiano naturalizado israelense Issak Hayik. Em abril do ano passado, aos 73 anos, ele entrou em campo como goleiro pelo Ironi Or Yehuda. Candidato a quebrar o recorde, o egípcio Bahder já tem os documentos necessários para atuar por um clube profissional, porém segundo a imprensa local não há registros de que ele tenha jogado anteriormente.