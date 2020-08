Clube espanhol contrata detetive para investigar a vida de jogador polêmico

O Unión Deportiva Las Palmas, que disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol, contratou um detetive para investigar a vida do meio-campista Pedro Tanausú Domínguez Placeres, mais conhecido como Tana.

De acordo com o jornal Marca, o clube deseja rescindir o contrato que possui com o jogador, válido até julho de 2023. Contudo, para que isso aconteça sem custos, Tana teria que ser flagrado cometendo alguma conduta inadequada.

Dessa forma, o episódio poderia acionar uma cláusula em seu contrato, que permite a rescisão unilateral em caso de polêmicas extra-campo. O Las Palmas já havia entrado com uma ação para que isso acontecesse. Antes mesmo de contratar o detetive.

Isso porque Tana já apresentou conduta inadequada. No início do ano, ele deixou de comparecer a um treino do clube, pois estava indisposto. De acordo com um médico do Las Palmas, o jogador tinha sintomas de desidratação e precisou passar uma aplicação de soro.

Assim, o clube pretende anular o contrato do jogador com o argumento de reincidência. Isso porque em 2017, Tana foi o pivô de outro episódio extracampo sob os mantos do Las Palmas. O jogador foi acusado de desacato a autoridade, após uma noite agitada com seus amigos.

Por isso o clube espanhol apelou para o detetive, que já apresentou uma série de documentos à equipe. Tana, por sua vez, não se manifestou e acompanha os movimentos do Las Palmas em silêncio.